Футболист Карпат – Герой Украины. Посмертно

Виталий Сапило
Воспитанник футбольной школы львовских Карпат Виталий Сапило погиб в боях против российской армии.
Но его подвиг не остался незамеченным. Сапило был командиром танкового взвода и обезвредил три десятка единиц техники врага. К сожалению, лейтенант погиб в результате авиаудара.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил Виталия Сапило званием Герой Украины, посмертно.
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