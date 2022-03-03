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"Футбол для мене більше не існує": Шевченко думає лише про порятунок України

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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3 березня, 18:06
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Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко всіма силами намагається допомогти своїй Батьківщині протистояти підступному загарбникові
Андрій Шевченко організовує підтримку України у всьому світі
Андрій Шевченко організовує підтримку України у всьому світі / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Прославлений футболіст Андрій Шевченко в інтерв'ю Sky Sports розповів, як він ставиться до санкцій проти російського спорту, а також щодо підтримки України світовою спільнотою.

"Футбол для мене більше не існує. Я про це не думаю. Не час для цього. Нічого не дивлюся, ніякий спорт, нічого. Уся моя зосередженість, коли прокидаюся – думаю, як можу допомогти своїй країні, що можу зробити. Почав телефонувати батькам, друзям, дізнаватися, що відбувається в Україні.

Я хочу звернутися до світу, до Великої Британії. Будь ласка, жертвуйте гроші. Про це говорив і Кличко, нам потрібні медикаменти, продукти. Нам треба будь-яка підтримка, яку ми можемо мати.

Мама та сестра Шевченка залишилися у Києві
Мама та сестра Шевченка залишилися у Києві / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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Кожному українцю дуже важливо відчувати підтримку світу. Нам це дуже потрібно. Треба, щоб нація не переставала про це говорити. Вас чують усі в Україні. Вони відчувають вашу підтримку. Для нас дуже важливо почути підтримку від вас.

Так британський уряд робить достатньо, але ми попросимо зробити більше. Велика Британія багато робить для нас – і ми вдячні. Спорт має неймовірну силу змінити світ. Неймовірно, коли Евертон підтримав Миколенка, а Манчестер Сіті – Зінченка.

МанСіті і Евертон – з Україною
МанСіті і Евертон – з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Я не думаю, що це складне рішення ФІФА та УЄФА відсторонити Росію. Коли ви атакуєте країну, коли починаєте скидати бомби і солдатів – це не конфлікт, це справжня війна.

Поки війна не припинилася, вважаю правильним рішенням не допускати жодних російських спортсменів до участі в будь-яких спортивних змаганнях. Я просто прошу росіян вийти на площі та виступити за припинення війни", – цитує Шевченко ua.tribuna.com.

Раніше ми повідомляли, як Андрій Шевченко звернувся до італійських уболівальників підтримати Україну у війні з Росією.

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