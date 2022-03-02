Давайте разом зупинимо цю війну! Потужна промова Шеви у Мілані

Українець, який грав у Мілані, закликав підтримати нашу країну у війні з Росією

Андрій Шевченко звернувся до італійських уболівальників / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Андрій Шевченко італійською мовою звернувся до вболівальників півфінального матчу Кубка Італії Мілан – Інтер. Він закликав підтримати Україну та зупинити війну.

"Дорогі італійські друзі. Я прошу вас продемонструвати потужну підтримку миру в Україні з Сан-Сіро. Український народ прагне миру. Тому що світ не має меж. Адже те, що об'єднує, має бути сильнішим за те, що розділяє. Давайте разом зупинимо цю війну. Усіх обіймаю", – сказав Шева з екрану табло стадіону у Мілані.

Матч Мілан – Інтер завершився внічию – 0:0. Поєдинок у відповідь відбудеться 20 квітня. Тоді й визначиться фіналіст Кубка Італії, який зіграє із переможцем іншої пари – Ювентус VS Фіорентина.

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