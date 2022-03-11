"Те, що відбувається в Україні – це звірство". Шевченко закликав світ зупинити війну

В ексклюзивному коментарі телеканалу "Україна 24" Андрій Шевченко розповів, як він намагається консолідувати світ для підтримки української держави.

Читайте також: Спортсмени – про війну: що пишуть найпопулярніші українські атлети

"Я перебуваю у Лондоні, з сім'єю. Дуже багато говорять, величезна підтримка України тут від англійців та італійців. Усі чудово розуміють ситуацію, всі підтримують нас.

Тут усі підключилися до збирання гуманітарної допомоги. Мої діти ходять тут до школи, вони також беруть участь у зборанні допомоги. Весь світ хоче допомогти.

Те, що відбувається в Україні – це звірство. Має бути реакція всього світу", – сказав Шевченко у коментарі каналу Україна 24.