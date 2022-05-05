Журналісти знову наплутали. Стала відома мета поїздки Шевченка до Пескари

Легенда світового футболу Андрій Шевченко не збирається найближчим часом бути президентом італійського футбольного клубу із Серії С

Шева пропрацював у Дженоа два місяці / Фото: Getty Images

Днями футбольний світ сколихнула новина про те, що екстренер збірної України Андрій Шевченко збирається купити футбольний клуб Пескара.

Саме цим журналісти пояснили візит володаря "Золотого м'яча-2004" до італійського міста на березі Адріатичного моря. Але мета візиту колишнього футболіста Мілана була набагато прозаїчніша.

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Андрій Шевченко прилітав до Пескари для проходження медичного обстеження. Українець здійснив візит до відомого офтальмолога Леонардо Мастропаскуа, повідомляє rete8.it.

Одразу після медогляду Шевченко вилетів назад до Мілана, а відвідувати матч Пескари проти Губбіо не збирався.

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Також ми повідомляли, що Андрій Шевченко зіграє проти Англії у благодійному матчі на "Вемблі". 12 червня на головній арені Англії зіграють місцева національна команда та збірна світу.