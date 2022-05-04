Шевченко може стати президентом! Легенда зібрався укласти важливу угоду

Знаменитий український форвард та тренер Андрій Шевченко має намір разом із компаньйонами купити контрольний пакет акцій футбольного клубу Пескара

Шевченко має намір спробувати себе на новій посаді / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Колишній нападник та тренер збірної України Андрій Шевченко серед претендентів на покупку італійського футбольного клубу Пескара. Про це повідомляє CalcioMercato.

За інформацією джерела, Андрій Шевченко спільно з італійськими підприємцями має намір придбати контрольний пакет акцій команди.

Реклама

Читайте також: Шевченко зіграє проти Англії у благодійному матчі на "Уемблі"

Пескара цього сезону посіла в групі В Серії С, третього за силою італійського дивізіону, п'яте місце. Тепер клуб зіграє у перехідному турнірі за право виступати у Серії В.

Реклама

Нагадаємо, що 15 січня цього року Шевченко залишив посаду головного тренера італійського клубу Дженоа за два місяці після призначення. Під його керівництвом клуб із Генуї набрав три очки у дев'яти матчах чемпіонату Італії.