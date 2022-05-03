Шевченко зіграє проти Англії у благодійному матчі на "Уемблі" (відео)

Легенда українського футболу запрошено на виставковий поєдинок, де відіграє за збірну світу проти англійців

Андрій Шевченко. Фото ФК Дженоа

Попри війну в Україні Андрій Шевченко нині перебуває у Лондоні та активно допомагає співгромадянам на гуманітарному фронті. Легендарний екс-футболіст прийняв уже дві сім'ї з України у своєму домі.

Не відмовляється Шевченко й інших доброчесних опцій. Стало відомо, що Андрій Миколайович зіграє у благодійному поєдинку на "Уемблі".

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12 червня на головній арені Англії зіграють місцева національна команда та збірна світу. Саме за останню і виступатиме українець.

"Я повернувся. Ще ніколи ця гра не була такою важливою" , – заявив в анонсі Андрій Шевченко .

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Матч пройде під егідою організації UNICEF. У перерві на вболівальників чекає виступ зіркового британського виконавця Роббі Вільямса.

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Нагадаємо, що збірна України у травні проведе чотири благодійні матчі напередодні битви проти Шотландії у плей-офф відбору до ЧС-2022. Одним із суперників команди Олександра Петракова стане Боруссія Менхенгладбах.