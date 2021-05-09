Мафія в роботі! В Італії побили доньку тренера перед важливим матчем

Невідомі побили 18-річну доньку головного тренера Пескари перед матчем з Салернітаною, якій потрібна перемога для виходу в Серію А

Жахливий випадок стався в Італії. Невідомі напали на 18-річну дочку головного тренера Пескари Джанлуки Грассадонії.

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Сталося це напередодні матчу Серії В між Пескарою і Салернітаною, який відбудеться 10 травня. Перемога гостей дозволить їм вийти у вищий дивізіон чемпіонату Італії. Треба відзначити, що сім'я Грассадонії проживає в Салерно, де базується Салернітана.

"Після п'яти днів прямих загроз нашій родині сталося це нестерпне безумство. На нашу дочку напали, били її ногами, щоб її батько зрозумів – все це через футбольний матч. Ми дякуємо тим, хто виявив солідарність, але мені здається очевидним, що тепер наше життя продовжиться далеко від Салерно", – La Gazzetta dello Sport цитує дружину тренера Аннабеллу Кастаньо.

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Джанлука Грассадонія з дочкою