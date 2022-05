Сдерживая слезы. Шевченко растрогался в эфире итальянского телевидения

Звезда мирового футбола Андрей Шевченко чуть не заплакал в эфире итальянского телевидения. Легендарный футболист хотел в первые дни войны встать на защиту родины с оружием в руках. Но взвесив все за и против, принял решение помогать Украине на гуманитарном фронте.

Former #Ukraine football manager and superstar striker Andriy Shevchenko struggled to hold back tears while being interviewed on Italian TV.@jksheva7 become emotional while talking about his wish to take his children back to Ukraine. pic.twitter.com/qfaVA3Wx3C