Колишньому помічнику Андрія Шевченка шкода російських спортсменів

Рауль Ріанчо вважає, що УЄФА несправедливо ввів санкції проти російських команд і це завдасть величезного удару по футболу РФ

Шевченко і Ріанчо працювали у збірній України

Іспанський фахівець Рауль Ріанчо висловився про усунення російських клубів від єврокубків.

"Я вважаю, що після такої заяви УЄФА у легіонерів зникне бажання грати у чемпіонаті Росії. Це серйозний удар по всьому російському футболу. Мені дуже шкода спортсменів, які потрапили до цієї неприємної ситуації. Вони ні в чому не винні", – цитують Ріанчо російські ЗМІ.

2014 року Рауль Ріанчо став асистентом нового головного тренера київського Динамо Сергія Реброва. Команда в цей період двічі поспіль ставала чемпіоном України, одного разу здобула Кубок та Суперкубок країни, вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів.

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Після виходу з Динамо Ріанчо два роки працював асистентом Андрія Шевченка у національній збірній України.