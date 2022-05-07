Потужна підтримка від легенди. Шевченко купив для України медикаменти на величезну суму

Ікона світового футболу Андрій Шевченко продовжує зміцнювати Україну на гуманітарному фронті

Андрій Шевченко на мітингу у Лондоні / Фото: Instagram

Володар "Золотого м'яча-2004" Андрій Шевченко з перших днів війни активно допомагає Україні протистояти агресору. Екс-наставник збірної України проводить численні акції та зустрічі на допомогу Україні.

Але не лише словом, а й ділом зміцнює свою батьківщину уславлений футболіст. Колишній прес-аташе тренера Микола Васильков повідомив, що до України прибула партія медикаментів, зібрана Андрієм Шевченком

Реклама

Загальна вартість партії складає близько 400 тисяч євро. Ці медикаменти планують передати до київської клініки "Охматдит" до 10 травня.

Андрій Шевченко днями відвідав італійське місто Пескара. Журналісти одразу ж рознесли різні чутки про придбання місцевого клубу. Але меа візиту виявилося набагато прозаїчніше.