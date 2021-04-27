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Роналду в Лізі Європи не побачимо. Він планує втечу з Ювентуса

27 квітня, 09:37

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Кріштіану Роналду покине Ювентус, якщо клуб не проб'ється в Лігу чемпіонів або взагалі залишиться без єврокубків. Він може продовжити кар'єру в ПСЖ або МЮ

Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Португальський нападник має намір покинути Ювентус під час літнього міжсезоння, якщо туринський клуб залишиться без Ліги чемпіонів. Чемпіон Італії провалює поточний сезон і на цей момент йде лише на четвертому місці в турнірній таблиці Серії А, повідомляє tuttosport.

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Проте, навіть якщо Ювентус втримається в ТОП-4, не факт, що клуб буде допущений в Лігу чемпіонів після скандальної участі в Суперлізі, звідки Юве поки так і не вийшов.

Роналду не має наміру залишатися без Ліги чемпіонів, тому розглядає два варіанти продовження кар'єри – перехід в Парі Сен-Жермен або повернення в Манчестер Юнайтед. Відзначимо, що контракт португальця з Ювентусом розрахований до 2022 року.

Дивіться, як Роналду забиває за Ювентус:

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Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду ПСЖ Ювентус ТУрин

Джерело: Сегодня|Спорт

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