Малиновський заробив торт, а Аталанта злетіла на друге місце в Італії

Команда українського півзахисника розгромила Болонью будинку і обійшла Мілан і Ювентус, а Руслан забив м'яч і зробив гольову передачу

В італійській Серії А триває інтригуюча боротьба за місця в Лізі чемпіонів. Вчора пізно ввечері Аталанта розібралася в Бергамо з Болоньєю – 5:0. Українець Малиновський забиває в третьому матчі поспіль: Руслан відкрив рахунок, так що його гол вважається переможним. Крім того, в його активі результативна передача.

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Також м'ячі забивали Муріель (з пенальті), Фройлер, Сапата та Міранчук. Правда, на великий рахунок вплинуло вилучення у гостей нідерландського півзахисника Схутена на 49-й хвилині. Дивіться огляд зустрічі.

А ось Ювентус не зміг у Флоренції обіграти Фіорентину – 1:1. Зірковий Кріштіану Роналду відіграв весь матч, а єдиний м'яч у гостей забив Альваро Мората. Іспанець вийшов на поле після перерви і на першій же хвилині другого тайму зрівняв рахунок. Однак більшого команда Андреа Пірло досягти не змогла.

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Успіх Аталанти дозволив їй піднятися з четвертого місця відразу на друге, обійшовши Юве й Мілан. Правда, "россонері" свій матч туру проведуть сьогодні ввечері – в Римі проти Лаціо.

До речі, нагадаємо, що Малиновський отримує від дружини право купити торт лише за забитий м'яч. Так пара намагається втриматися від зайвого поїдання солодкого.

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