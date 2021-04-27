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Мені кожен день бажають смерті: сина Пірло цькують за невдачі Ювентуса

27 квітня, 00:48

Олена Павлова Олена Павлова

17-річний Нікколо Пірло страждає через роботу батька від нападок і образ в соціальних мережах і просить кривдників поставити себе на його місце

Нікколо Пірло

Нікколо Пірло / Фото: Instagram

Син головного тренера Ювентуса Андреа Пірло 17-річний Нікколо зізнався, що в соціальних мережах почалося справжнє цькування через роботу батька. Через спад у грі туринської команди і вильоту з Ліги чемпіонівпідліток, який також виступає за Юве, щодня отримує повідомлення з побажаннями смерті.

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"Я не з тих людей, хто когось засуджує. Кожен має право говорити те, що він хоче. Я б не хотів, щоб у мене відібрали свободу слова. Мої батьки навчили мене прислухатися до думки інших. Але думаю, що всьому є межа. І її вже перейшли. Мені 17 років, і я кожен день отримую повідомлення, де мені бажають смерті і ображають. І не тому, що займаюся чимось поганим, а тому, що я – син тренера, робота якого комусь може не подобатися. Прошу вас хоча б на секунду поставити себе на моє місце. Як би ви себе почували?", – написав Нікколо в Instagram

/ Фото: Reuters

Зараз Ювентус знаходиться на 4-му місці в чемпіонаті Італії і вже втратив торішній титул.

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Раніше ходили чутки, що Пірло на тренерському містку Ювентуса може змінити Зінедін Зідан. Наставник Реала, який раніше грав у Турині, хоче возз'єднатися з Кріштіану Роналду.

Дивіться, як Ювентус грає в Італії

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тренер син чемпіонат Італії Ювентус ТУрин цькування Андреа Пірло
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