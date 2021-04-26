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Ювентус і Мілан виганяють із Серії А: Італія жорстко покарає за Суперлігу

26 квітня, 16:49

Олена Павлова Олена Павлова

Президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравина розповів, що вніс зміни в правила організації, які стосуються участі в приватних турнірах

Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Європейська Суперліга розвалилася, проіснувавши всього два дні, але її створення привело до чималих змін у футболі. Так, президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравина розповів, то в правила його організації в терміновому порядку довелося внести корективи. Раніше ми писали, що клуби не покарають за участь в Суперлізі.

"Клуби, які планують брати участь в турнірах не під егідою ФІФА чи УЄФА, втрачають членство і повинні покинути наш чемпіонат. У нас немає новин про те, хто покинув Європейську Суперлігу, а хто ні, але є правило, яке тепер має бути включено в національну реформу. Якщо в кінці червня хтось візьме участь в приватних змаганнях, він буде змушений покинути Серію А", – цитує Гравину Sky Sport Italia

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УЄФА вижив Європейську Суперлігу

УЄФА вижив Європейську Суперлігу / Фото: Reuters

Нагадаємо, що в Європейській Суперлізі повинні були брати участь 20 кращих клубів Європи. Спочатку угоду підписали тільки 12 топ-команд: італійські Мілан, Інтер і Ювентус, англійські Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Арсенал і Челсі, а також іспанські Атлетіко, Барселона і Реал.

Але після погроз від УЄФА і ФІФА і протестів вболівальників клуби один за одним почали відмовлятися від участі в елітному турнірі. Крім чотирьох команд – Мілана, Ювентуса, Реала та Барселони.

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Раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що держава "вб'є Суперлігу". Для цього він готовий був змінити закони, відкликати робочі візи футболістів і не дозволяти поліції забезпечувати безпеку під час ігор нового турніру.

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

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Мілан Італія загроза виключення чемпіонат Італії Ювентус ТУрин Інтер Італія
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