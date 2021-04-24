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Глава УЄФА дозволив чотирьом командам грати в Суперлізі. Але із застереженням

24 квітня, 09:10

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Чеферін закликав команди визначитися, до якого турніру вони відносяться. Якщо вони вважають себе представниками Суперліги, то нехай там і грають, а в Лігу чемпіонів їм зась

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент УЄФА Александер Чеферін пригрозив виключити з єврокубків чотири клуби, які ще не вийшли з Суперліги. Через 48 годин після анонсування турніру з числа засновників вийшли вісім клубів, але четвірка команд не покинула лігу – це Реал, Барселона, Ювентус, Мілан.

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"Цілком очевидно, що клуби повинні будуть вирішити, чи є вони представниками Суперліги або європейськими клубами. Якщо вони кажуть, що ми – Суперліга, то, звичайно, вони не грають в Лізі чемпіонів ... і, якщо вони готові до цього, вони можуть грати в своєму власному турнірі", – сказав Чеферін в інтерв'ю Associated Press.

УЄФА провело збори в п'ятницю, де обговорювалася можливість покарання офіційних осіб клубів, які брали участь в плануванні Суперліги. Чеферін сказав, що УЄФА планує на наступному тижні зв'язатися з національними федераціями і національними лігами для обговорення можливих санкцій. Проте, вчора повідомлялося, що засновники Європейської Суперліги поки не будуть покарані УЄФА.

Раніше ми повідомляли, що Абрамович відмовився від Суперліги за вказівкою Путіна. Роман Абрамович відмовився від ідеї брати участь в Суперлізі після дзвінка з Кремля. Уряд Росії не зацікавлений в падінні рейтингів Ліги чемпіонів.

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

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УЄФА Ліга чемпіонів Суперліга футбольна Александер Чеферін

Джерело: Сегодня|Спорт

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