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Ювентус привітав Олександра Заварова з 60-річчям

26 квітня, 13:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Гранд італійського футболу привітав з Днем народження видатного українського футболіста Олександра Заварова, який вигравав з клубом Кубок УЄФА

Сьогодні легендарному українському футболісту Олександру Заварову виповнилося 60 років. З Днем народження гравця привітав туринський Ювентус.

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Олександр Заваров народився в Луганську. На клубному рівні пограв за Зорю (Луганськ), СКА (Ростов-на-Дону), Динамо (Київ), Ювентус, Нансі і Сен-Дізьє. За збірну СРСР провів 41 матч, забив 6 голів.

Заваров в складі Динамо ставав дворазовим чемпіоном СРСР, дворазовим володарем Кубка СРСР, володарем Кубка Кубків. З Ювентусом виграв Кубок УЄФА і Кубок Італії. Зі збірною СРСР ставав віце-чемпіоном Європи. У 1986 році названий кращим футболістом СРСР.

Нагадаємо, що 26 квітня відзначається річниця трагедії на Чорнобильській АЕС. Читайте спогади коментатора Валентина Щербачова: "По голові за сказане не погладили. Паспорт відібрали". Саме Щербачов у фіналі Кубка Кубків -1986 Динамо – Атлетіко першим розповів на весь СРСР про трагедію в Чорнобилі. До речі, той матч Динамо виграло – 3:0, а рахунок відкрив саме Заваров.

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Олександр Заваров Ювентус ТУрин
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