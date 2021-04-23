Повернення року! Ронаду збирається в колишній клуб

Зоряний португальський футболіст може повернутися в Манчестер Юнайтед вже цього літа, якщо наважиться покинути італійський Ювентус

Роналду / Фото: Reuters

Все ближче до дійсності стають чутки про можливий від'їзд Кріштіану Роналду з Ювентуса. П'ятикратному володареві Золотого м'яча не вдається з італійським грандом підібратися до перемоги в Лізі чемпіоном, та й в Серії А результати туринців далекі від ідеальних. На цьому тлі активізувався Манчестер Юнайтед, який вже давненько шукає можливість повернути португальця на Туманний Альбіон.

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Тим часом, найшвидший спринтер планети пояснив, чому Роналду краще Мессі.

Італійський журналіст-інсайдер Ніколо Скіра на своїй сторінці в Twitter повідомляє, що МЮ просить агента Жорже Мендеша посприяти поверненню Роналду в МЮ. Примітно, що контракт у 35-річної зірки в Турині закінчується влітку 2022 року – тоді ж, коли і у Поля Погба в Манчестері. А Юве виявляв бажання забрати француза назад. Можливо, гранди зроблять гучний обмін? Тим більше, італійцям не просто тягнути зарплату КріРо в 31 мільйон євро.

/ Фото: Getty Images

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Цього року говорили і про інтерес мадридського Реала до форварда. Однак пізніше президент іспанського клубу Флорентіно Перес обрубав цю інформацію на корені.

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