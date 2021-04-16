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Від продавщиці до супермоделі: про життя нареченої Роналду знімуть реаліті-шоу

16 квітня, 10:38

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Джорджина Родрігес стане героїнею нового шоу на Netflix. Про долю красуні, яка пройшла шлях від продавщиці в магазині до супермоделі і люблячої мами, розкаже реаліті-шоу

Кохана нападника Ювентуса Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес стане героїнею нового реаліті-шоу від популярного стрімінгового сервісу Netflix. Серіал отримав назву "Джорджина".

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"Це реаліті-шоу буде глибоким і емоційним портретом жінки, що ховається за фотографіями, розповідями і гучними заголовками – її повсякденне життя, її материнство, її злети і падіння", – говорить опис серіалу, який цитує Eurosport.

Кріштіану і Джорджина познайомилися п'ять років тому, коли скромна дівчина працювала продавщицею в магазині Gucci в Мадриді, а футболіст грав за "Реал". З тих пір вони не розлучаються, а в 2017 році дівчина народила доньку Алану-Мартіну. У Роналду є ще троє дітей від сурогатних матерів.

На цей момент на сторінку красуні в Instagram підписано більше 24 мільйонів людина, вона регулярно з'являється на обкладинках популярних журналів.

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реаліті-шоу Кріштіану Роналду Netflix Джорджина Родрігес

Джерело: Сегодня|Спорт

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