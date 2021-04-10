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Найшвидша людина планети пояснила, чому Роналду кращий за Мессі

10 квітня, 17:41

Олег Люлька Олег Люлька

Усейн Болт віддає перевагу Кріштіану, тому що той проявив себе не в одному чемпіонаті

Восьмикратний олімпійський чемпіон з бігу, найшвидша людина планети Усейн Болт зробив вибір між форвардом Ювентуса Кріштіану Роналду і Ліонелем Мессі, який ще може не піти з Барселони.

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"Мені складно вибирати, тому що я підтримую збірну Аргентини, але при цьому є великим фанатом Кріштіану Роналду. Я обожнюю Роналду з тих часів, коли він грав за Манчестер Юнайтед. А я вболіваю за цю команду. Думаю, у Роналду є трохи більше, ніж у Мессі, адже він проявив себе в різних чемпіонатах. Тож я вибираю Кріштіану", – заявив легендарний ямаєць в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport

Роналду і Мессі

Роналду і Мессі / Фото: Reuters

"Але нині з'являється дедалі більше цікавої молоді. Мбаппе, наприклад. Я з нетерпінням чекаю моменту, коли стане зрозуміло, чого ці молоді таланти досягнуть в майбутньому", – додав володар світового рекорду на стометрівці (9,58 сек) Болт

Усейн Болт
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Усейн Болт / Фото: AFP

Відзначимо, що 14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардир турніру.

Дивіться, як забиває Роналду

Дивіться, як забиває Мессі

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футболісти Усейн Болт Кріштіану Роналду Ліонель Мессі
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