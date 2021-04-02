Мессі поставив ультиматум босам Барселони: він ще може не піти

Шестиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі ще може не залишити Барселону цього літа. Хоча раніше, після скандалу з попереднім клубним керівництвом, його відхід з іспанського гранда влітку 2021 року вважався справою вирішеною. Стало відомо, що після розмови з новим президентом Барси Жоао Лапортою аргентинець вважає за можливе продовжити контракт з каталонцями, проте висунув кілька умов.
Тим часом, нещодавно Барселона приписала Мессі новий рекорд, обікравши Короля футболу.
Новину про переговори повідомляє Eurosport.
Зокрема, Лео бажає, щоб команда повернулася в елітну компанію і боролася за перемогу в Лізі чемпіонів. Для цього потрібно підсилити склад. Можливо, в це вписується звістка про те, що Барселона хоче купити Голанда, незважаючи на цінник в 180 мільйонів. Також Мессі очікує, що клуб буде робити ставку на молоді таланти, а Ансу Фаті, Ілаіс Моріба, Педрі також підпишуть нові угоди. При цьому сам зірковий гравець буде мати постійний прямий контакт із президентом клубу.
Фото: REUTERS/Albert Gea
Як відомо, фаворитами в боротьбі за Ліонеля ще недавно вважалися ПСЖ і Манчестер Сіті. Однак, як бачимо, ситуація може змінитися.
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