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"Короля футболу" обікрали: "Барселона" приписала Мессі новий рекорд

22 березня, 22:14

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Каталонський клуб видалив згадку про Пеле з первинної версії новини

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі встановив черговий рекорд. Завдяки дублю в ворота "Реал Сосьєдад" аргентинець довів кількість своїх голів за каталонський клуб до 700: 663 в офіційних матчах і 37 в товариських матчах.

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При цьому, 467 м'ячів Мессі забив в чемпіонатах Іспанії і тепер він ділить лідерство в списку кращих бомбардирів всіх часів в одній лізі з "Королем футболу" бразильцем Пеле, повідомляється на офіційному сайті "Барселони". Правда, пізніше ці слова зникли з новини на сайті клубу, а в новій версії Ліонеля назвали вже одноосібним рекордсменом. Чекаємо відповідь від бразильських ЗМІ.

Нещодавно Мессі забив 644-й м'яч за "Барселону" і побив досягнення Пеле по голам за один клуб. Правда, в Бразилії повідомили, що рекорд Ліонеля Мессі по голам за один клуб – несправжній. Потрібно враховувати голи "Короля футболу" в товариських матчах, де він забив ще 448 голів.

У ТОП-лігах Європи кращі бомбардири всіх часів є Джиммі Грівз (Англія, 357 голів), Герд Мюллер (Німеччина, 365), Сільвіо Піола (Італія, 274) і Деліо Онніс (Франція, 299). До слова, в Україні лідерство ділять між собою Максим Шацьких і Сергій Ребров (123).

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Дивіться гол-красень Мессі у ворота "Парі Сен-Жермен":

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Барселона чемпіонат Іспанії Ліонель Мессі Пеле

Джерело: Сегодня|Спорт

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