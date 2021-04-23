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Возвращение года! Ронаду собирается в бывший клуб

23 апреля, 12:17

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Звездный португальский футболист может вернуться в Манчестер Юнайтед уже ближайшим летом, если решится покинуть итальянский Ювентус

Роналду

Роналду / Фото: Reuters

Все ближе к действительности становятся слухи о возможном отъезде Криштиану Роналду из Ювентуса. Пятикратному обладателю Золотого мяча не удается с итальянским грандом подобраться к победе в Лиге чемпионом, да и в Серии А результаты туринцев далеки от идеальных. На этом фоне активизировался Манчестер Юнайтед, который уже давненько ищет возможность вернуть португальца на Туманный Альбион.

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Тем временем, самый быстрый человек планеты объяснил, почему Роналду лучше Месси.

Итальянский журналист-инсайдер Николо Скира на своей страничке в Twitter сообщает, что МЮ просит агента Жорже Мендеша посодействовать возвращению Роналду в МЮ. Примечательно, что контракт у 35-летней звезды в Турине заканчивается летом 2022 года – тогда же, когда и у Поля Погба в Манчестере. А Юве изъявлял желание забрать француза назад. Возможно, гранды совершат громкий обмен? Тем более, итальянцам не просто тянуть зарплату КриРо в 31 миллион евро.

/ Фото: Getty Images

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В этом году говорили и об интересе мадридского Реала к Роналду. Однако позже президент испанского клуба Флорентино Перес обрубил эту информацию на корню.

Читайте также: о жизни невесты Роналду снимут реалити-шоу.

Смотрите, как Криштиану забивал за Ювентус в ворота Наполи:

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