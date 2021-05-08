Розшукується конкуренція! Епічна реакція поліції Мюнхена на чемпіонство Баварії

Правоохоронці офіційно оголосили в розшук конкуренцію, яка зникла в німецькій футбольній першості дев'ять років тому. Всі ці роки титул незмінно виграє Баварія

Левандовський, Мюллер, Ноєр / Фото: Reuters

Поліція Мюнхена оригінально відреагувала на дев'яте поспіль чемпіонство Баварії.

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Акаунт правоохоронних органів опублікував у Twitter повідомлення такого змісту:

"Розшукується конкуренція в Бундеслізі, яка зникла приблизно 9 років тому. Інформацію з цього питання надсилайте до ФК Баварія або до будь-якого поліцейського відділку".

Нагадаємо, що Баварія виграла дев'ять чемпіонатів Німеччини поспіль, починаючи з сезону-2012/13. Останнім клубом, що здобував "Срібну салатницю" до мюнхенців, була дортмундська Боруссія 2012 року.

Зазначимо, що достроковим чемпіоном-2021 Баварію зробила поразка її найближчого переслідувача Лейпцига від дортмундців з рахунком 2:3. Проте мюнхенців результат того матчу не розслабив, і в своєму поєдинку, вже в ранзі переможців нинішньої першості, вони розгромили увечері 8 травня Боруссію з Менхенгладбаха – 6:0. Три м'ячі забив Левандовський.

Додамо, що раніше в Італії чемпіоном достроково став Інтер.

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А ось в Англії Челсі відклав чемпіонство Манчестер Сіті, обігравши "містян" у репетиції фіналу ЛЧ 2:1.