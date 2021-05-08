Баварія стала чемпіоном Німеччини, не виходячи на поле

Достроковий титул мюнхенській команді принесла поразка її найближчого переслідувача Лейпцига. Баварія здобула 31-е в історії і дев'яте поспіль чемпіонство

/ Фото: Reuters

Мюнхенська Баварія, навіть не граючи, вдев'яте поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу. Це сталося після того, як в матчі 32-го туру Бундесліги найближчий переслідувач Баварії Лейпциг поступився на виїзді дортмундській Боруссії з рахунком 2:3 і за два тури до фінішу втратив будь-які шанси наздогнати мюнхенців.

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Всього на рахунку Баварії тепер – 31 трофей національної першості (1932 рік, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

Нагадаємо, що тренер Баварії Ганс-Дітер Флік після закінчення нинішнього сезону залишить мюнхенську команду. Очікується, що він очолить збірну Німеччини, де замінить Йоагіма Льова.

Баварія ж продовжить виступи під керівництвом Юліана Нагельсманна, який нині допрацьовує свій контракт з Лейпцигом.

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Нагельсманн, за тренерськими мірками, "юнак" – йому всього лише 33. Він на два роки молодший за воротаря мюнхенців Мануеля Ноєра.

Як ми повідомляли, за п'ять років в Баварії Нагельсманн заробить 40 мільйонів євро.

Додамо, що раніше в Італії достроковим чемпіоном став Інтер.

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