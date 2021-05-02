Інтер – достроковий чемпіон Італії завдяки осічці команди Маліновського

Інтер - чемпіон Італії-2021 / Фото: Официальный сайт ФК "Интер"
Міланський Інтер, який з єврокубків ще наприкінці минулого року був вибитий Шахтарем, достроково став чемпіоном Італії в сезоні-2020/21.
Команда тренера Антоніо Конте виграла турнір після того, як у неділю, 2 травня, Аталанта Маліновського зіграла внічию із Сассуоло 1:1.
Після цього результату переслідувачі "нерадзурі" за чотири тури до завершення сезону втратили навіть математичні шанси на чемпіонство.
Наразі в Інтера 82 очки, у Аталанти і Мілана – по 69.
Відзначимо, що міланський клуб завоював чемпіонський трофей у Серії А вперше із сезону-2009/10. Він став 19-м в історії Інтера.
Цікаво, що недавно Інтер представив нову клубну емблему, прибравши з неї золото.
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