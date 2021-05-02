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Інтер – достроковий чемпіон Італії завдяки осічці команди Маліновського

2 травня, 18:29

Олег Люлька Олег Люлька

Це дев'ятнадцятий чемпіонський титул міланського клубу і перший з 2010 року. Нагадаємо, з єврокубків нинішнього сезону футболістів Інтера вибив Шахтар

Інтер - чемпіон Італії-2021

Інтер - чемпіон Італії-2021 / Фото: Официальный сайт ФК "Интер"

Міланський Інтер, який з єврокубків ще наприкінці минулого року був вибитий Шахтарем, достроково став чемпіоном Італії в сезоні-2020/21.

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Команда тренера Антоніо Конте виграла турнір після того, як у неділю, 2 травня, Аталанта Маліновського зіграла внічию із Сассуоло 1:1.

Після цього результату переслідувачі "нерадзурі" за чотири тури до завершення сезону втратили навіть математичні шанси на чемпіонство.

Наразі в Інтера 82 очки, у Аталанти і Мілана – по 69.

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Відзначимо, що міланський клуб завоював чемпіонський трофей у Серії А вперше із сезону-2009/10. Він став 19-м в історії Інтера.

Цікаво, що недавно Інтер представив нову клубну емблему, прибравши з неї золото.

Дивіться, як Інтер напередодні обіграв Кротоне

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