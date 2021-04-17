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Сенсаційне звільнення: Баварія залишається без тренера, який завоював за рік п'ять трофеїв

17 квітня, 19:54

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Хансі Флік несподівано для всіх вирішив покинути Баварію в кінці сезону. Найімовірніше, він вирішив очолити збірну Німеччини після відходу Йоахіма Льова

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік оголосив про свій відхід з клубу після закінчення сезону. Він оголосив про це після перемоги з рахунком 3:2 над Вольфсбургом у суботу в рамках Бундесліги.

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"Я хотів би розірвати контракт після закінчення сезону. Це факт. Для мене було просто важливо, щоб команда дізналася про це від мене, бо вже ходять різні чутки", – сказав Флік, якого цитує Kicker.

Очікується, що Флік замінить у збірній Німеччини Йоахіма Льова, який покине команду після Євро-2020.

Флік очолив Баварію лише по ходу минулого сезону, але встиг виграти чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу. У цьому сезоні Баварія під керівництвом Фліка дійшла до чвертьфіналу ЛЧ, де за сумою двох матчів поступилася Парі Сен-Жермен.

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чемпіонат Німеччини Баварія Ханс-Дитер Флик

Джерело: Сегодня|Спорт

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