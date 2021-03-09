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Тренер, що нюхав свої геніталії в прямому ефірі, покине збірну Німеччини

9 березня, 12:37

Олег Люлька Олег Люлька

Йоахім Лев не буде допрацьовувати свій контракт і залишить Бундестім вже після фінальної частини Євро

61-річний наставник збірної Німеччини Йоахім Лев, який став другим після Жозе Моурінью в рейтингу найкращих тренерів століття, покине свою посаду влітку 2021 роки після завершення фінальної частини Євро.

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Контракт фахівця був розрахований до фінішу світової першості-2022 в Катарі, але Лев вирішив достроково розірвати угоду. Німецька футбольна спілка прийняла його відставку.

"Роблю цей крок свідомо. Сповнений гордості і величезної подяки. Водночас дуже мотивований перед Євро", – цитує Лева сайт Німецької футбольної спілки

/ Фото: AFP

Нагадаємо, що Йоахім Лев очолив збірну Німеччини в серпні 2006 року. Під його керівництвом німці виграли ЧС-2014, взяли бронзові медалі ЧС-2010, Євро-2012 і Євро-2016, а також завоювали "срібло" Євро-2008.

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Правда, багато хто запам'ятав Йоахіма не за виступами його команди, а за його поведінкою на Євро-2016 у Франції. Під час матчу з Україною, виграного Німеччиною 2:0, Лев торкався своїх геніталій, а потім нюхав пальці. Це потрапило в трансляцію.

Дивіться, як Німеччина Лева грала з Україною в Лізі націй

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тренер збірна Німеччини Євро-2020 Йоахім Лев
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