Після вильоту з Ліги чемпіонів Баварія втрачає ще й тренера

Наставник Баварії наступного літа очолить збірну Німеччини. Він прийде на зміну Йоахиму Леву, який тренував національну команду протягом 15 років

Головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік після Євро-2020 очолить збірну Німеччини, де він замінить на посаді Йоахима Лева, який покине команду після 15 років на чолі команди. Такими відомостями поділився знаменитий німецький футболіст Лотар Маттеус.

"Це була остання гра Хансі Фліка в Лізі чемпіонів в якості тренера Баварії. Він є основним кандидатом, щоб змінити Йоахима Лева. Він прийме пропозицію влітку", – цитує Маттеуса журналіст Ронан Мерфі в Twitter.

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Флік очолив Баварію лише по ходу минулого сезону, але встиг виграти чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

Нагадаємо, що вчора Баварія вилетіла з Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох матчів Парі Сен-Жермен (2:3 і 1:0).

Дивіться, як Баварія грала з ПСЖ у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

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