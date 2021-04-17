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Сенсационное увольнение: Бавария остается без тренера, завоевавшего за год пять трофеев

17 апреля, 19:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ханси Флик неожиданно для всех решил покинуть Баварию в конце сезона. Вероятнее всего, он решил возглавить сборную Германии после ухода Йоахима Лева

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик объявил о своем уходе из клуба по окончании сезона. Он объявил об этом после победы со счетом 3:2 над Вольфсбургом в субботу в рамках Бундеслиги.

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"Я хотел бы разорвать контракт по окончании сезона. Это факт. Для меня было просто важно, чтобы команда узнала об этом от меня, потому что уже ходят разные слухи", – сказал Флик, которого цитирует Kicker.

Ожидается, что Флик заменит в сборной Германии Йоахима Лева, который покинет команду после Евро-2020.

Флик возглавил Баварию лишь по ходу прошлого сезона, но успел выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В этом сезоне Бавария под руководством Флика дошла до четвертьфинала ЛЧ, где по сумме двух матчей уступила Пари Сен-Жермен.

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чемпионат Германии Бавария Ханс-Дитер Флик

Источник: Сегодня|Спорт

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