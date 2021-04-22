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Футболістів Бундесліги на два тижні залишать без дружин і подруг

22 квітня, 14:45

Олег Люлька Олег Люлька

З 12 по 23 травня всіх гравців німецького чемпіонату закриють в таборах – вони не зможуть спілкуватися ні з ким із зовнішнього світу, тільки один з одним

У зв'язку зі зростанням кількості заражень коронавірусом клуби першої та другої німецьких футбольних Бундесліг переводять на суворий карантин. Раніше в Німеччині ухвалили закон про "екстрене гальмування" через COVID-19.

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Як повідомляє сайт Німецькій футбольної ліги, карантин складатиметься з двох етапів.

Починаючи з 3 травня гравці і персонал 36 клубів вищих футбольних дивізіонів Німеччини будуть перебувати тільки вдома, на тренувальних базах і стадіонах.

А з 12 по 23 травня гравці і персонал клубів відправляться в карантинні тренувальні табори. Там вони зможуть контактувати тільки один з одним. Жодних дружин і подруг.

При цьому перед від'їздом до таборів необхідно буде отримати негативні результати тестів на коронавірус.

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Ноєр і його дівчина Аніка

Ноєр і його дівчина Аніка / Фото: Bild

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Два заключних тури першої Бундесліги відбудуться 15 і 22 травня відповідно, другої Бундесліги – 16 і 23 травня.

Але вже 24 квітня, за три тури до фінішу, Баварія гарантовано стане чемпіоном Німеччини, якщо обіграє на виїзді Майнц.

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