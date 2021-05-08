Разыскивается конкуренция! Эпичная реакция полиции Мюнхена на чемпионство Баварии

Правоохранители официально объявили в розыск конкуренцию, пропавшую в немецком футбольном первенстве девять лет назад. Все эти годы титул неизменно выигрывает Бавария

Левандовски, Мюллер, Нойер / Фото: Reuters

Полиция Мюнхена оригинально отреагировала на девятое кряду чемпионство Баварии.

Реклама

Аккаунт правоохранительных органов опубликовал в Twitter сообщение следующего содержания:

"Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, пропавшая примерно 9 лет назад. Информацию по данному вопросу присылайте в ФК Бавария или в любой полицейский участок".

Напомним, что Бавария выиграла девять чемпионатов Германии подряд, начиная с сезона-2012/13. Последним клубом, добывавшим "Серебряную салатницу" до мюнхенцев, была дортмундская Боруссия в 2012 году.

Отметим, что досрочным чемпионом-2021 Баварию сделало поражение ее ближайшего преследователя Лейпцига от дортмундцев со счетом 2:3. Тем не менее мюнхенцев результат этого матча не расслабил, и в своем поединке, уже в ранге победителей нынешнего первенства, они разгромили вечером 8 мая Боруссию из Менхенгладбаха – 6:0. Три мяча забил Левандовски.

Добавим, что ранее в Италии чемпионом досрочно стал Интер.

Реклама

А вот в Англии Челси отложил чемпионство Манчестер Сити, обыграв "горожан" в репетиции финала ЛЧ 2:1.