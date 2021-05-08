Українська
$ 27,72
33,41
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Разыскивается конкуренция! Эпичная реакция полиции Мюнхена на чемпионство Баварии

8 мая, 22:24

Олег Люлька Олег Люлька

Правоохранители официально объявили в розыск конкуренцию, пропавшую в немецком футбольном первенстве девять лет назад. Все эти годы титул неизменно выигрывает Бавария

Левандовски, Мюллер, Нойер

Левандовски, Мюллер, Нойер / Фото: Reuters

Полиция Мюнхена оригинально отреагировала на девятое кряду чемпионство Баварии.

Реклама

Аккаунт правоохранительных органов опубликовал в Twitter сообщение следующего содержания:

"Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, пропавшая примерно 9 лет назад. Информацию по данному вопросу присылайте в ФК Бавария или в любой полицейский участок".

Напомним, что Бавария выиграла девять чемпионатов Германии подряд, начиная с сезона-2012/13. Последним клубом, добывавшим "Серебряную салатницу" до мюнхенцев, была дортмундская Боруссия в 2012 году.

Отметим, что досрочным чемпионом-2021 Баварию сделало поражение ее ближайшего преследователя Лейпцига от дортмундцев со счетом 2:3. Тем не менее мюнхенцев результат этого матча не расслабил, и в своем поединке, уже в ранге победителей нынешнего первенства, они разгромили вечером 8 мая Боруссию из Менхенгладбаха – 6:0. Три мяча забил Левандовски.

Добавим, что ранее в Италии чемпионом досрочно стал Интер.

Реклама

А вот в Англии Челси отложил чемпионство Манчестер Сити, обыграв "горожан" в репетиции финала ЛЧ 2:1.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарее
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарееФутбол
"Выгнать из сборной Украины!" Малиновский взбесил фолловеров, отметив день рождения с россияниномФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии А
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии АФутбол
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часов
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часовЧУ по футболу
Форвард МЮ установил рекорд еврокубков. Под его натиском не устояли Месси и Левандовски
Форвард МЮ установил рекорд еврокубков. Под его натиском не устояли Месси и ЛевандовскиФутбол
Месси вышел на четверте место в списке лучших бомбардиров в истории: кого обошел аргентинец
Месси вышел на четверте место в списке лучших бомбардиров в истории: кого обошел аргентинецФутбол

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять