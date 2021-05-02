Интер – досрочный чемпион Италии благодаря осечке команды Малиновского

Интер - чемпион Италии-2021 / Фото: Официальный сайт ФК "Интер"
Миланский Интер, который из еврокубков еще в конце прошлого года был выбит Шахтером, досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2020/21.
Команда тренера Антонио Конте выиграла турнир после того, как в воскресенье, 2 мая, Аталанта Малиновского сыграла вничью с Сассуоло 1:1.
После этого результата преследователи "нерадзурри" за четыре тура до завершения сезона потеряли даже математические шансы на чемпионство.
Сейчас у Интера 82 очка, у Аталанты и Милана – по 69.
Отметим, что миланский клуб завоевал чемпионский трофей в Серии А впервые с сезона-2009/10. Он стал 19-м в истории Интера.
Интересно, что недавно Интер представил новую клубную эмблему, убрав с нее золото.
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