Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Интер – досрочный чемпион Италии благодаря осечке команды Малиновского

2 мая, 18:29

Олег Люлька Олег Люлька

Это девятнадцатый чемпионский титул миланского клуба и первый с 2010 года. Напомним, из еврокубков нынешнего сезона футболистов Интера выбил Шахтер

Интер - чемпион Италии-2021

Интер - чемпион Италии-2021 / Фото: Официальный сайт ФК "Интер"

Миланский Интер, который из еврокубков еще в конце прошлого года был выбит Шахтером, досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2020/21.

Реклама

Команда тренера Антонио Конте выиграла турнир после того, как в воскресенье, 2 мая, Аталанта Малиновского сыграла вничью с Сассуоло 1:1.

После этого результата преследователи "нерадзурри" за четыре тура до завершения сезона потеряли даже математические шансы на чемпионство.

Сейчас у Интера 82 очка, у Аталанты и Милана – по 69.

Реклама

В тренде
Неожиданно: финалы чемпионата Европы в Киеве отменили

Отметим, что миланский клуб завоевал чемпионский трофей в Серии А впервые с сезона-2009/10. Он стал 19-м в истории Интера.

Интересно, что недавно Интер представил новую клубную эмблему, убрав с нее золото.

Смотрите, как Интер накануне обыграл Кротоне

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Суркис сделал громкое заявление о будущем Луческу
Суркис сделал громкое заявление о будущем ЛуческуЧУ по футболу
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)ЧУ по футболу
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причина
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причинаЧУ по футболу
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарее
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарееФутбол
Развод звезды российского футбола: любовница отреагировала откровенным фото
Развод звезды российского футбола: любовница отреагировала откровенным фотоФутбол

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять