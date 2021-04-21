Деньги России не спасли: фанаты напали на игроков Шальке после вылета из первой Бундеслиги

Команда из Гельзенкирхена, спонсором которой является российский Газпром, покидает элитный дивизион чемпионата Германии впервые с 1988 года. А болельщики просто в ярости

В 30-м туре чемпионата Германии Шальке минимально уступил Арминии 0:1 и вылетает во второй дивизион немецкого футбола. Команда из Гельзенкирхена, набрав после 30 игр 13 очков, потеряла все шансы остаться в Бундеслиге на следующий сезон. Но хуже всех эту новость восприняла фанаты, которые были готовы разорвать игроков.

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После игры сотни болельщиков команды собрались у домашнего стадиона. Когда туда подъехал автобус Шальке, фанаты напали на игроков. Многим из них пришлось спасаться бегством. В twitter Voetbal Ultras появилось видео, как толпа гонится за двумя людьми. Сообщается, что это защитники Шкодран Мустафи и Сеад Колашинац, принадлежащий Арсеналу.

После инцидента руководство Шальке выступило с заявлением, в котором осудило поведение болельщиков:

"Рано утром после возвращения из Билефельда между игроками и группами болельщиков произошел короткий обмен мнениями. В ходе этого обсуждения неустановленные лица перешли границы. Это недопустимо. Несмотря на понятное разочарование и гнев в связи с нашим вылетом во вторую Бундеслигу, клуб никогда не сможет смириться с физической угрозой нашим игрокам и персоналу"

Реклама Футболисты Шальке / Фото: Reuters

Шальке, спонсором которого является российский "Газпром", вылетел из первой Бундеслиги впервые с 1988 года – после этого он провел во втором дивизионе три сезона и вернулся в элиту в 1991-м.

Ранее футболиста Шальке жестоко наказали за плевок в соперника.

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