Українська
$ 27,74
32,97
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Судью в России хотели выкинуть из самолета фанаты московского "Спартака"

10 марта, 13:25

Елена Павлова Елена Павлова

Вилкова спасла ночь, а утром он быстренько сбежал на пересадку

Российский футбольный судья Михаил Вилков рассказал, как болельщики московского "Спартака" хотели выкинуть его из самолета. Ранее взбешенный судейством тренер итальянской команды бил по столу и кричал после неудачи в ЛЧ.

Реклама

Читайте также: Женщина-арбитр, которую пытались душить: "Сказали, что после родов не смогу судить"

"Летел из Краснодара после матча местной команды против "Спартака", в самолете болельщики столичной команды узнали: "О, это же Вилков, давайте выкинем его из самолета". Хорошо, что это был ночной полет, и все быстро уснули, а в 5 утра, когда приземлились в Москве, я быстро-быстро ушел на пересадку на другой рейс в Нижний Новгород, пока болельщики не успели проснуться", — цитирует Вилкова Чемпионат.

Михаил Вилков/Фото RB.com.ua

Михаил Вилков/Фото RB.com.ua

В ноябре прошлого года Вилков был исключен из списка судей российской Премьер-лиги. Он обслуживал скандальный матч "Краснодара" с "Рубином" (3:1). А потом признался, что ввел в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета РФС при рассмотрении жалобы "Рубина".

Реклама

Ранее мы писали, что в Англии скандал вокруг пенальти в матче "Челси" и "МЮ".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

болельщики фанаты судья арбитр Спартак Москва ФК Краснодар
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерамиФутбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тураЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять