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Суддю в Росії хотіли викинути з літака фанати московського "Спартака"

10 березня, 13:25

Олена Павлова Олена Павлова

Вілкова врятувала ніч, а вранці він швиденько втік на пересадку

Російський футбольний суддя Михайло Вілков розповів, як уболівальники московського "Спартака" хотіли викинути його з літака. Раніше розлючений суддівством тренер італійської команди бив по столу і кричав після невдачі в ЛЧ.

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"Летів з Краснодара після матчу місцевої команди проти "Спартака", в літаку вболівальники столичної команди впізнали: "О, це ж Вілков, давайте викинемо його з літака". Добре, що це був нічний політ, і всі швидко поснули, а о 5-й ранку, коли приземлилися в Москві, я швидко-швидко пішов на пересадку на інший рейс в Нижній Новгород, поки вболівальники не встигли прокинутися", – цитує Вілкова Чемпіонат.

Михайло Вілков/Фото RB.com.ua

Михайло Вілков/Фото RB.com.ua

У листопаді минулого року Вілков був виключений зі списку суддів російської Прем'єр-ліги. Він обслуговував скандальний матч "Краснодара" з "Рубіном" (3:1). А потім зізнався, що ввів в оману членів контрольно-дисциплінарного комітету РФС при розгляді скарги "Рубіна".

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Раніше ми писали, що в Англії скандал навколо пенальті в матчі "Челсі" і "МЮ".

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вболівальники фанати суддя арбітр Спартак Москва ФК Краснодар
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