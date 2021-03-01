Українська
$ 27,95
33,84
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Я совсем ослеп": в Англии скандал вокруг пенальти в матче "Челси" и "МЮ"

1 марта, 13:42

Елена Павлова Елена Павлова

Бывший арбитр поражен, что судья встречи не назначил 11-метровый даже после просмотра повтора

В Англии разгорается скандал вокруг не назначенного пенальти в матче 26 тура английской Премьер-лиги "Челси" – "Манчестер Юнайтед" (0:0). Главный арбитр игры Стюарт Эттуэлл после консультации с ВАР принял решение не ставить 11-метровый после того, как мяч попал в руку хавбеку лондонцев Каллуму Хадсону-Одои.

Реклама

Поединок в итоге завершился ничьей 0:0, что фактически похоронило интригу в АПЛ. Потеря очков "Красными Дьяволами" позволила лидеру Премьер-лиги "Манчестер Сити" оторваться от "МЮ" уже на 12 баллов.

Читайте также: "Я воровал бутсы у партнеров в раздевалке": признание бывшего футболиста "МЮ"

"В первом тайме нас лишили 100-процентного пенальти. Если рука футболиста "Челси" находилась в естественном положении, то я совсем ослеп", – цитирует тренера "МЮ" Сульшера BBC

Уле-Гуннар Сульшер
Реклама

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Бывший судья АПЛ Марк Клаттенбург, который также работал на финалах Лиги чемпионов и Евро, уверен, что в ворота лондонцев нужно было назначить пенальти:

"Я поражен, что "МЮ" не получил право на пенальти за явную игру рукой Хадсона-Одои. Рука игрока "Челси" была поднята, находилась в неестественном положении. Арбитр VAR Крис Кавана решил, что главный судья Стюарт Эттуэлл не заметил очевидный пенальти и дал ему возможность посмотреть момент на мониторе. Это загадка, как Эттуэлл не назначил пенальти, когда ему показали эпизод с тех же ракурсов, что и нам", – дает мнение Клаттенбурга Daily Mail

"Челси" – "Манчестер Юнайтед"

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

А вот главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что доволен результатом не слишком зрелищного поединка: "Против подобных клубов всегда мало голевых моментов". Темы пенальти он старался не касаться.

Реклама

Ранее мы писали, что шикарный гол в падении принес победу "Челси" над "Атлетико" в Лиге чемпионов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

обзор чемпионат Англии арбитр Манчестер Юнайтед Челси Лондон пенальти Марк Клаттенбург Уле-Гуннар Сульшер Каллум Хадсон-Одои
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
"Ему бы контру пошпилить, а не телочек": жена форварда сборной Украины – об изменахФутбол
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку "за украинский язык"Футбол
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журналаФутбол
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессиейФутбол
Жена вратаря сборной Украины шесть лет торговала на рынке. Почему так произошло?
Жена вратаря сборной Украины шесть лет торговала на рынке. Почему так произошло?Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять