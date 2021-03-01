"Я совсем ослеп": в Англии скандал вокруг пенальти в матче "Челси" и "МЮ"

Бывший арбитр поражен, что судья встречи не назначил 11-метровый даже после просмотра повтора

В Англии разгорается скандал вокруг не назначенного пенальти в матче 26 тура английской Премьер-лиги "Челси" – "Манчестер Юнайтед" (0:0). Главный арбитр игры Стюарт Эттуэлл после консультации с ВАР принял решение не ставить 11-метровый после того, как мяч попал в руку хавбеку лондонцев Каллуму Хадсону-Одои.

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Поединок в итоге завершился ничьей 0:0, что фактически похоронило интригу в АПЛ. Потеря очков "Красными Дьяволами" позволила лидеру Премьер-лиги "Манчестер Сити" оторваться от "МЮ" уже на 12 баллов.

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"В первом тайме нас лишили 100-процентного пенальти. Если рука футболиста "Челси" находилась в естественном положении, то я совсем ослеп", – цитирует тренера "МЮ" Сульшера BBC

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Бывший судья АПЛ Марк Клаттенбург, который также работал на финалах Лиги чемпионов и Евро, уверен, что в ворота лондонцев нужно было назначить пенальти:

"Я поражен, что "МЮ" не получил право на пенальти за явную игру рукой Хадсона-Одои. Рука игрока "Челси" была поднята, находилась в неестественном положении. Арбитр VAR Крис Кавана решил, что главный судья Стюарт Эттуэлл не заметил очевидный пенальти и дал ему возможность посмотреть момент на мониторе. Это загадка, как Эттуэлл не назначил пенальти, когда ему показали эпизод с тех же ракурсов, что и нам", – дает мнение Клаттенбурга Daily Mail

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

А вот главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что доволен результатом не слишком зрелищного поединка: "Против подобных клубов всегда мало голевых моментов". Темы пенальти он старался не касаться.

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Ранее мы писали, что шикарный гол в падении принес победу "Челси" над "Атлетико" в Лиге чемпионов.

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