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"Я зовсім осліп": в Англії скандал навколо пенальті в матчі "Челсі" і "МЮ"

1 березня, 13:42

Олена Павлова Олена Павлова

Колишній арбітр вражений, що суддя зустрічі не призначив 11-метровий навіть після перегляду повтору

В Англії розгорається скандал навколо непризначеного пенальті в матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" – "Манчестер Юнайтед" (0:0). Головний арбітр гри Стюарт Еттуелл після консультації з ВАР прийняв рішення не ставити 11-метровий після того, як м'яч потрапив в руку хавбека лондонців Каллума Хадсону-Одоі.

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Поєдинок в підсумку завершився нічиєю 0:0, що фактично поховало інтригу в АПЛ. Втрата очок "Червоними Дияволами" дозволила лідеру Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" відірватися від "МЮ" вже на 12 балів.

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"У першому таймі нас позбавили 100-відсоткового пенальті. Якщо рука футболіста" Челсі "перебувала в природному положенні, то я зовсім осліп", – цитує тренера "МЮ" Сульшера BBC.

Уле-Гуннар Сульшер
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Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Колишній суддя АПЛ Марк Клаттенбург, який також працював на фіналах Ліги чемпіонів і Євро, упевнений, що в ворота лондонців потрібно було призначити пенальті:

"Я вражений, що "МЮ" не отримав право на пенальті за явну гру рукою Хадсона-Одоі. Рука гравця "Челсі" була піднята, перебувала в неприродному положенні. Арбітр VAR Кріс Кавана вирішив, що головний суддя Стюарт Еттуелл не помітив очевидного пенальті і дав йому можливість подивитися момент на моніторі. Це загадка, як Еттуелл не призначив пенальті, коли йому показали епізод з тих же ракурсів, що і нам", – дає думку Клаттенбурга Daily Mail

"Челсі" – "Манчестер Юнайтед"

"Челсі" – "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

А ось головний тренер "Челсі" Томас Тухель заявив, що задоволений результатом не дуже видовищного поєдинку: "Проти подібних клубів завжди мало гольових моментів". Теми пенальті він намагався не торкатися.

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Раніше ми писали, що шикарний гол у падінні приніс перемогу "Челсі" над "Атлетіком"в Лізі чемпіонів.

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