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"Я воровал бутсы у партнеров в раздевалке": признание бывшего футболиста "МЮ"

19 февраля, 09:29

Олег Люлька Олег Люлька

"Я видел, что Фердинанд получает 30 пар за раз. Ну, что если я возьму одну..." – рассказал Равел Моррисон

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" 28-летний Равел Моррисон признался, что промышлял воровством в раздевалке во время пребывания в составе манкунианцев с 2010 по 2012 годы.

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"Помню, как меня однажды выгнали из раздевалки за кражу бутс у Рио Фердинанда. Тогда я жил на заработок со стипендии. За эту пару бутс можно было получить 290 фунтов. Условно, если взять две пары, то можно заработать около 600 евро, пойти домой и купить что-то китайское".

"Я и не осознавал, что это причинит столько вреда, так как видел, в каком количестве происходят поставки бутс для Фердинанда и Руни – они получали 20-30 пар за раз. Тогда я думал, что одна пара положит немного еды или денег на стол дома. Я не понимал, что это может стать большой проблемой, но теперь я многое осознал", – цитирует английского полузащитника Равела Моррисона Sport Bible.

Равел Моррисон

Равел Моррисон / Фото: Instagram

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Отметим, что Равел Моррисон, которому в свое время прочили большое будущее, так и не стал звездой. Не сумев закрепиться в "МЮ", он менял клубы, как перчатки, – "Вест Хэм", "Бирмингем", "КПР", "Кардифф", "Лацио", "Эстерсунд", "Шеффилд Юнайтед", "Миддлсбро".

Нашлось в этом списке место даже мексиканскому "Атласу". А недавно Моррисон разорвал контракт с нидерландским "Ден Хаагом", сыграв за него всего четыре матча.

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Кстати, недавно мы рассказывали, что "Ницца" разорвала контракт с Ламином Диаби после того, как тот в раздевалке украл часы за 70 тысяч евро у своего одноклубника Каспера Дольберга.

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