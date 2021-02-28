"Челси" – "МЮ": онлайн матча чемпионата Англии

В воскресенье, 28 февраля, состоится центральный матч 26-го тура чемпионата Англии: в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" "Челси" примет "Манчестер Юнайтед". Матч начнется в 18:30 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ЧЕЛСИ" – "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"

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"Манчестер Юнайтед" располагается на второй строчке турнирной таблице Премьер-лиги, но отставание от лидирующего "Манчестер Сити" составляет целых 13 очков (хотя у "Сити" на один матч больше). В прошлом туре "МЮ" прервал свою двухматчевую серию из ничьих, победив "Ньюкасл" (3:1).

"Челси" располагается на пятой строчке турнирной таблицы, но отстает от "МЮ" всего на шесть баллов. В случае победы они смогут обойти "Вест Хэм", который вчера уступил как раз "МанСити".

Посреди недели обе команды принимали участие в еврокубковых матчах. Во вторник "Челси" на выезде одержал победу над "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов благодаря голу Оливье Жиру.

В четверг "Манчестер Юнайтед" выдал нулевую вничью с "Реал Сосьедад" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Но в первом матче "Красные дьяволы" одержали разгромную победу 4:0, поэтому ответка была лишь формальностью.

Обе команды могут похвастаться внушающими сериями без поражений. "Челси" в предыдущий раз уходил с поля в качестве проигравшего еще 19 января, тогда командой еще руководил Фрэнк Лэмпард. Беспроигрышная серия "МЮ" длится с 27 января.

Букмекеры о матче "Челси" – "Манчестер Юнайтед":

Букмекеры сегодня отдают предпочтение "Челси": коэффициент на победу команды Томаса Тухеля – 2.25, на ничью – 3.35, на победу "МЮ" – 3.45.

Где смотреть матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед":

Матч Челси – "МЮ" покажут на канале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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