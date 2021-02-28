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"Особенный" снова в пролете: Гвардиола побил "вечный" рекорд Моуринью

28 февраля, 10:56

Александр Трикиша Александр Трикиша

Испанский специалист быстрее всех одержал 200 побед с английским клубом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал новым рекордсменом чемпионата Англии. Испанский специалист побил, казалось, вечный рекорд Жозе Моуринью по достижению 200 побед во главе команды.

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Во вчерашнем матче против "Вест Хэма" Гвардиола одержал 200-ю победу во главе "МанСити" во всех турнирах. Для этого тренеру понадобилось 273 матча. Моуринью достиг этой отметки в "Челси" за 309 поединков. Также в первую пятерку входят Кенни Далглиш ("Ливерпуль"), Дон Реви ("Лидс") и Боб Пейсли ("Ливерпуль").

Ранее мы писали, что Зинченко и Гвардиола троллят друг друга: Влада Седан раскрыла секрет. Украинский футболист хорошо себя чувствует в звездном коллективе "МанСити".

Кстати, Зинченко стал лучшим игроком матча "МанСити" – "Вест Хэм" по интересному показателю. Украинец больше всех владел мячом среди 27 футболистов на поле.

Смотрите, как "Манчестер Сити" играл в Лиге чемпионов:

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чемпионат Англии Манчестер Сити Жозе Моуринью Хосеп Гвардиола

Источник: Сегодня|Спорт

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