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Зинченко и Гвардиола троллят друг друга: Влада Седан раскрыла секрет

12 февраля, 17:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский футболист хорошо себя чувствует в звездном коллективе "МанСити"

В последние недели Александр Зинченко стал основным игроком "Манчестер Сити" и участвует во всех успехах команды. При этом у 24-летнего украинца, который действует на левом фланге защиты, складываются отношения с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолом. Жена нашего сборника Влада Седан рассказала некоторые детали их общения.

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Супруга футболиста и журналистка дала интервью YouTube-каналу Вацко Live, где поделилась историей:

"Недавно фидбек был от Гвардиолы. У него было день рождения – 50 лет. Саша подошел его поздравить. Зина – это Зина. Сначала комплименты, лучшие пожелания, но должна же быть ложка дегтя в бочке с медом. Зина ему в конце говорит, мол, 50 – это уже старость. Травит в своем стиле. А Пеп на него посмотрел и говорит: "Алекс, главное, чтобы я твоей жене нравился, и все будет хорошо". Как-то так..."

Недавно Зинченко возле мусорника обстрелял жену снежками.

Сайт Transfermarkt оценивает Александра в 20 миллионов евро, а его контракт в Англии действует до лета 2024 года.

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Смотрите, как "МанСити" обыгрывал "Олимпиакос" в Лиге чемпионов:

Ранее Зинченко с риском для жизни запустил салют у себя под домом.

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