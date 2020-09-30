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Футболиста "Шальке" жестоко наказали за плевок в соперника

30 сентября, 18:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

Арбитр матча против "Вердера" не заметил плевок, поэтому наказание выносили постфактум

Немецкий футбольный союз вынес вердикт по делу игрока "Шальке" Озана Кабака. Турецкий футболист дисквалифицирован на пять матчей за плевок в игрока "Вердера" (1:3) в поединке второго тура Бундеслиги. Также футболист выплатит штраф в размере 15 тысячи евро, сообщает официальный сайт "Шальке".

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Напомним, в одном из эпизодов Кабак грубо сыграл против Людвига Аугустинссона, а затем еще и плюнул в сторону лежащего на газоне соперника, но арбитр этот момент не заметил. Интересно, что тот поединок Кабак все равно не доиграл – на 84-й минуте он заработал второе предупреждение и досрочно отправился в раздевалку.

Шальке проиграл два стартовых матча сезона. При этом, в стартовом туре "Шальке" было разгромлено "Баварией" со счетом 0:8.

После поединка с бременцами в отставку был отправлен главный тренер команды Давид Вагнер. Сегодня вместо него команду возглавил Мануэль Баум. 41-летний специалист заключил двухлетний контракт.

Смотрите, как "Манчестер Сити" громил "Шальке" в Лиге чемпионов:

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чемпионат Германии Шальке Озан Кабак

Источник: Сегодня|Спорт

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