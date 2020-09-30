Футболиста "Шальке" жестоко наказали за плевок в соперника

Немецкий футбольный союз вынес вердикт по делу игрока "Шальке" Озана Кабака. Турецкий футболист дисквалифицирован на пять матчей за плевок в игрока "Вердера" (1:3) в поединке второго тура Бундеслиги. Также футболист выплатит штраф в размере 15 тысячи евро, сообщает официальный сайт "Шальке".

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Напомним, в одном из эпизодов Кабак грубо сыграл против Людвига Аугустинссона, а затем еще и плюнул в сторону лежащего на газоне соперника, но арбитр этот момент не заметил. Интересно, что тот поединок Кабак все равно не доиграл – на 84-й минуте он заработал второе предупреждение и досрочно отправился в раздевалку.

Шальке проиграл два стартовых матча сезона. При этом, в стартовом туре "Шальке" было разгромлено "Баварией" со счетом 0:8.

После поединка с бременцами в отставку был отправлен главный тренер команды Давид Вагнер. Сегодня вместо него команду возглавил Мануэль Баум. 41-летний специалист заключил двухлетний контракт.

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