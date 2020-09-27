Немецкий клуб с деньгами "Газпрома" отправил тренера в отставку уже после второго тура

"Шальке" не может победить в чемпионате Германии на протяжении 18 матчей подряд

В немецкой Бундеслиге не успели сыграть два полных тура, а уже произошла первая тренерская отставка сезона. Руководство "Шальке" из Гельзенкирхена расторгло контракт с 48-летним Давидом Вагнером, сообщил официальный сайт клуба. Интересно, случилось это уже сегодня утром, а еще вчера вечером никто вроде бы и не собирался увольнять специалиста. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 2-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Поводом для расставания с тренером стало вчерашнее домашнее поражение бременскому "Вердеру" (1:3) – аутсайдеру минувшего сезона. А перед этим, в первом туре, "Бавария" проехалась катком по "Шальке", разгромив некогда грозного конкурента со счетом 8:0.

Вагнер родился в Германии, но в свое время выступал за сборную США, поскольку оттуда его отец-военнослужащий. В 2015-2019 гг. он тренировал английский "Хаддерсфилд", а в мае прошлого года возглавил "Шальке". Команда из Гельзенкирхена не знает радости побед уже в 18 турах – с января 2020 года. Как известно, спонсором клуба является российский "Газпром".

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