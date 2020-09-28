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Как "Баварию" уничтожили селяне: обзор поражения лучшего клуба мира

28 сентября, 09:27

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите видео голов поединка, в котором оборвалась 295-дневная беспроигрышная серия мюнхенского гранда

Во втором туре Бундеслиги, состоявшемся на выходных, прервалась фантастическая беспроигрышная серия "Баварии". Победитель Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА был разгромлен на выезде сельским "Хоффенхаймом" 1:4. Это поражение стало для мюнхенцев первым с 7 декабря прошлого года.

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Перед этим "Бавария" 295 дней не знала горечи поражений, выиграв 30 матчей и еще два поединка сведя вничью.

"Было понятно, что этот день настанет, – заявил после воскресного поражения главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик. – Поздравляю "Хоффенхайм. Мы упростили задачу нашим соперникам, не доминировали на поле. Но я не виню свою команду. Мы должны извлечь уроки и быстро забыть об этом поражении"

"Хоффенхайм" – "Бавария" – 4:1
Голы: Бичакчич, 16, Даббур, 24, Крамарич, 77, 90 (пен.) – Киммих, 36

Ирония судьбы в том, что тренером "Хоффенхайма", прервавшего сумасшедшую беспроигрышную серию "Баварии", является Себастиан Хенесс – сын бывшей звезды мюнхенцев Дитера Хенесса и племянник экс-президента "Баварии" Ули Хенесса, не так давно отбывавшего тюремный срок за неуплату налогов.

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Лерой Сане, "Бавария"

Лерой Сане, "Бавария" / Фото: Reuters

Отметим, что "Бавария" стала не единственным грандом европейского футбола, потерпевшим оглушительное фиаско на выходных. В чемпионате Англии "Манчестер Сити" на своем поле был уничтожен "Лестером" 2:5.

Смотрите, как "Бавария" ранее выиграла ЛЧ и Суперкубок УЕФА

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видео голов чемпионат Германии Бавария Хоффенхайм

Источник: Сегодня|Спорт

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