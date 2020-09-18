"Бавария" уничтожила "Шальке" в первом матче сезона. Поступили хуже, чем с "Барселоной"

Героем встречи стал Серж Гнабри, а Лерой Сане забил первый гол за команду

Мюнхенская "Бавария" после требла в прошлом сезоне стартовала в новом чемпионате Германии с феерического разгрома над "Шальке". Команда Ханса-Дитера Флика одержала победу со счетом 8:0. Хет-трик оформил Серж Гнабри, еще по мячу забили Леон Горетцка, Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Джамаль Мусиала и свой первый гол за команду забил Лерой Сане.

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"Бавария" – "Шальке" – 8:0

Голы: Гнабри (4, 47, 59), Горетцка (19), Левандовски (31, пен), Мюллер (69), Сане (71), Мусиала (81)

"Бавария": Нойер, Павар, Зюле, Люка Эрнандес, Боатенг (Ричардс, 73), Гнабри (Мусиала, 73), Киммих, Мюллер (Зиркзее, 83), Горетцка (Толиссо, 51), Сане (Кюизанс, 73), Левандовски.

"Шальке": Фэрманн, Кабак, Очипка, Стамбули, Харит (Беккер, 79), Руди, Бенталеб, Сердар (Шопф, 30), Матондо (Раман, 66), Пасиенсия (Скрибски, 79), Ут.

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Предупреждения: Кабак (30), Киммих (65), Стамбули (82).

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Напомним, что в августе в матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Барселону" со счетом 8:2. Теперь же можно смело заявлять, что каталонцам еще повезло – они хоть смогли поразить ворота соперника, а "Шальке" за весь матч нанес лишь один удар в створ ворот.

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