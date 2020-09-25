Прогноз, расписание и результаты 2-го тура чемпионата Германии по футболу

Все девять матчей Бундеслиги состоятся за три дня - с пятницы по воскресенье

Элитный дивизион чемпионата Германии проводит второй тур сезона 2020/2021. Пока что трудно сказать, кто сможет бросить вызов "Баварии" в борьбе за "Серебряную салатницу". В выходные дортмундская "Боруссия", которая стала второй в минувшем сезоне, сыграет на выезде – как и мюнхенцы. А в следующую среду соперники померяются силами между собой в борьбе за Суперкубок страны. Напомним, на прошлой неделе юная звезда "Баварии" стал самым молодым автором гола в Бундеслиге.

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Вашему вниманию – расписание матчей, ставки букмекерских контор, результаты, турнирная таблица.

Пятница, 25 сентября

21:30 "Герта" – "Айнтрахт"

Букмекеры: 2.40 – 3.75 – 2.85

Суббота, 26 сентября

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16:30 "Арминия" – "Кельн"

Букмекеры: 2.70 – 3.55 – 2.60

16:30 "Аугсбург" – "Боруссия" (Д)

Букмекеры: 7.30 – 5.00 – 1.43

16:30 "Байер" – "Лейпциг"

Букмекеры: 3.00 – 3.70 – 2.30

16:30 "Боруссия" (М) – "Унион"

Букмекеры: 1.45 – 4.90 – 7.10

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16:30 "Майнц" – "Штутгарт"

Букмекеры: 2.50 – 3.55 – 2.80

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19:30 "Шальке" – "Вердер"

Букмекеры: 2.60 – 3.45 – 2.80

Воскресенье, 20 сентября

16:30 "Хоффенхайм" – "Бавария"

Букмекеры: 11.00 – 7.10 – 1.25

19:00 "Фрайбург" – "Вольфсбург"

Букмекеры: 2.85 – 3.55 – 2.50

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Смотрите церемонию награждения "Баварии" Суперкубком УЕФА после победы над "Севильей":

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