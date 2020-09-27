Месси, учись! Команда из села уничтожила "Баварию"

Деревенский "Хоффенхайм" разгромил на своем поле мюнхенцев, которые никому не проигрывали с декабря прошлого года

Во втором туре немецкой Бундеслиги произошла громкая сенсация. "Хоффенхайм" из одноименной деревни с населением в 3000 человек на своем поле разгромил чемпиона Германии "Баварию" со счетом 4:1. До этого мюнхенский клуб не знал поражений на протяжении 295 дней! Видно, перепраздновала "Бавария" победу над "Севильей" в Суперкубке УЕФА, добытую тремя днями ранее.

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В последний раз мюнхенцы проигрывали аж 7 декабря 2019 года – "Боруссии" из Менхенгладбаха – со счетом 1:2. С тех пор они девять с половиной месяцев не знали горечи поражений, оформив 30 побед и еще два поединка сведя вничью. В частности, за это время "Бавария" уничтожила "Барселону" с Лионелем Месси 8:2, а затем выиграла финал ЛЧ, обыграв в нем "ПСЖ" 1:0.

Парадокс судьбы в том, что тренером "Хоффенхайма", прервавшего сумасшедшую беспроигрышную серию "Баварии", является Себастиан Хенесс – сын бывшей звезды мюнхенцев Дитера Хенесса и племянник экс-президента "Баварии" Ули Хенесса, не так давно отбывавшего тюремный срок за неуплату налогов.

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"Хоффенхайм" – "Бавария" – 4:1

Голы: Бичакчич, 16, Даббур, 24, Крамарич, 77, 90 (пен.) – Киммих, 36

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Бичакчич (Сков, 39), Акпогума, Гайгер (Бебу, 58), Самассеку, Баумгартнер (Гачинович, 59), Фогт, Крамарич, Даббур (Гриллич, 80)

"Бавария": Нойер, Дэвис, Алаба, Павар (Горетцка, 57), Боатенг, Гнабри, Киммих, Мюллер, Толиссо (Мусиала, 72), Сане (Коман, 73), Зиркзее (Левандовски, 57)

Предупреждения: Гайгер, Баумгартнер, Крамарич – Боатенг, Нойер

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Мануэль Нойер / Фото: Reuters

Статистика матча "Хоффенхайм" – "Бавария" (4:1)

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