Гроші Росії не врятували: фанати напали на гравців Шальке після вильоту з першої Бундесліги

Команда з Гельзенкірхена, спонсором якої є російський Газпром, залишає елітний дивізіон чемпіонату Німеччини вперше з 1988 року. А вболівальники просто в люті

У 30-му турі чемпіонату Німеччини Шальке мінімально поступився Армінії 0:1 і вилітає до другого дивізіону німецького футболу. Команда з Гельзенкірхена, набравши після 30 ігор 13 очок, втратила всі шанси залишитися в Бундеслізі на наступний сезон. Але гірше всіх цю новину сприйняла фанати, які були готові розірвати гравців.

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Після гри сотні уболівальників команди зібралися біля домашнього стадіону. Коли туди під'їхав автобус Шальке, фанати напали на гравців. Багатьом з них довелося рятуватися втечею. У twitter Voetbal Ultras з'явилося відео, як натовп женеться за двома людьми. Повідомляється, що це захисники Шкодран Мустафі і Сеад Колашинаць, що належить Арсеналу.

Після інциденту керівництво Шальке виступило з заявою, в якій засудило поведінку вболівальників:

"Рано вранці після повернення з Білефельда між гравцями і групами уболівальників відбувся короткий обмін думками. В ході цього обговорення невстановлені особи перейшли межу. Це неприпустимо. Незважаючи на зрозуміле розчарування і гнів у зв'язку з нашим вильотом в другу Бундеслігу, клуб ніколи не зможе змиритися з фізичною загрозою нашим гравцям і персоналу"

Реклама Футболісти Шальке / Фото: Reuters

Шальке, спонсором якого є російський "Газпром", вилетів з першої Бундесліги вперше з 1988 року – після цього він провів у другому дивізіоні три сезони і повернувся в еліту у 1991-му.

Раніше футболіста Шальке жорстоко покарали за плювок в суперника.

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