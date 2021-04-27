Зарплата нового тренера Баварии – 40 миллионов евро!

Юлиан Нагельсман. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Новым наставником Баварии станет, по тренерским меркам, "юнец" – 33-летний Юлиан Нагельсманн, который на два года младше вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Нагельсманн, который ныне работает с Лейпцигом, подпишет с Баварией контракт на пять лет. Клубы обсуждают последние детали.
Отметим, что на посту главного тренера Баварии перед новым сезоном Нагельсманн сменит Ханса-Дитера Флика, который готовится возглавить сборную Германии.
По данным немецких СМИ, за Нагельсманна Бавария заплатит Лейпцигу 20 млн евро компенсации. А сам Юлиан будет получать в новой команде 8 млн евро в год. Следовательно, суммарно приглашение нового коуча обошлось мюнхенцам в 60 млн евро.
Юлиан Нагельсман / Фото: Reuters
Ради Баварии Нагельсманн отклонил предложения Тоттенхэма и других клубов.
Отметим, что Нагельсманн возглавляет Лейпциг с 2019 года. В текущем сезоне его команда занимает второе место в Бундеслиге, уступая только лишь будущему клубу Юлиана – Баварии.
Напомним, в прошлом сезоне Бавария выиграла все возможные трофеи, тогда как в нынешнем выбыла в 1/4 Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч ПСЖ.
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